مدبولى: بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية أول سبتمبر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وحضر الاجتماع فى مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

وفى مستهل الاجتماع، أكد مدبولى على متابعته المستمرة لما تم من إجراءات، حتى الآن، لتنفيذ ما تتضمنه الحزمة التى وجه بها رئيس الجمهورية؛ سواء ما يتعلق بضم أكثر من 900 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، أو المبلغ الإضافى لمدة 6 أشهر على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك آليات توزيع 2 مليون كرتونة مواد غذائية شهريا بأقل من نصف سعر التكلفة.

وفى هذا الصدد، استعرض الوزراء ما تم، حتى الآن، من تنسيقات مع الجهات المعنية، ومع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حتى يتم البدء فى التنفيذ الفعلى لعناصر الحزمة اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أنه سيتم الحرص على توسيع وتنويع قاعدة المستفيدين، بحيث لا تستأثر بعض الأسر بأكثر من ميزة من مميزات الحزمة على حساب أسر أخرى.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية تضم وزارات: التموين، والمالية والتضامن، وهيئة الرقابة الإدارية، وممثلين من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية، وتيسير إجراءات التنفيذ الفعلى، ورصد وتقييم مراحل التنفيذ، على أن ترفع اللجنة تقاريرها أولا بأول إلى رئيس مجلس الوزراء.