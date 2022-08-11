محافظ شمال سيناء يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ، على الفصل الكامل التيار الكهربائى عن المنشآت والمصالح الحكومية بعد انتهاء فترة العمل الرسمية، ما عدا المكاتب التى يستلزم الأمر استمرار عملها، مثل غرف الكمبيوتر والرسيفرات وشبكات الكاميرات والسنترال وغرف العمليات وإدارة الأزمات.

وشدد المحافظ على إغلاق انارة الشوارع خلال فترات النهار مع تخفيض الانارة الليلية بالشوارع من خلال تشغيل كشاف انارة وفصل اخر، مع إغلاق الإضاءة الجمالية.

ووجه المحافظ المسؤولين عن دور العبادة بخفض الإضاءة وفصل التكييفات فور الانتهاء من الشعائر الدينية، مؤكدا على ضبط جميع التكييفات فى المنشآت والمصالح الحكومية على درجة حرارة لا تقل عن 25 درجة، مع تخفيض الإضاءة فى المنشآت الرياضية على مستوى المحافظة.