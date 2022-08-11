الشرقية تستعد لزراعة 4 ملايين شجرة مثمرة

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، على لاشين، أن الإدارات الزراعية تستعد على قدم وساق بالتعاون مع الوحدات المحلية والمجتمع المدنى بالمحافظة لزراعة 4 ملايين شجرة مثمرة، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة على مستوى محافظات مصر، وذلك لتحسين البيئة ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وإتاحة جو بيئى صحى للمواطنين.





وأوضح وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمجتمع المدنى لزراعة 4 ملايين شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والرمان والمانجو والجوافة فى الطرق والمحاور المرورية والشوارع ومداخل المدن وفوق اسطح المنازل والوحدات الحكومية وسوف يتم توفير الشتلات اللازمة لتلك الحملة من مشاتل وزارة الزراعة. وأضاف أنه سيتم عقد ندوات إرشادية وتوعوية فى الجمعيات الزراعية والمساجد والحقول لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى تلك الحملة والحفاظ على الزراعات المثمرة ومراعاة نصيب الفرد من الزراعات الخصراء، مشيرا فى الوقت ذاته إلى قرار المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، بإعداد مسابقة بين قرى المحافظة تحت مسمى القرية الخضراء واختيار القرية الأولى فى زراعة الأشجار المثمرة وتكريم المسئولين وأعضاء الجمعيات الأهلية والزراعية.

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