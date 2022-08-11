وزير الدولة الهندى للشئون الخارجية يستقبل سفير مصر فى نيودلهى

جدة - نرمين السيد - استقبل شيرى مورالى داران Vellamvelly Muraleedharan، وزير الدولة الهندى للشئون الخارجية، السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، لتسليم الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودى"، للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى مدينة شرم الشيخ.





وقد أعرب السفير المصرى عن تطلع مصر لمشاركة الهند نظرا إلى الدور الذى تلعبه للدفع بأجندة عمل المناخ العالمى ودعم الدول النامية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وذلك من خلال عدد من المبادرات العالمية مثل: إنشاء التحالف الدولى للطاقة الشمسية ISA، وإنشاء التحالف من أجل بنية تحتية صامدة أمام الكوارث CDRI، وإطلاق مبادرة الشبكات الخضراء العالمية "شمس واحدة، عالم واحد، شبكة واحدة " (GGI-OSOWOG).

وقد تناول اللقاء عددا من موضوعات العلاقات الثنائية التى تشهد تطورات إيجابية، لا سيما فى مجالى التجارة والاستثمار، وذلك تزامنا مع احتفال البلدين الصديقين بمرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما فى أغسطس 1947. كما استعرض السفير المصرى رؤية القاهرة تجاه عدد من القضايا الإقليمية محل اهتمام البلدين، والجهود التى تبذلها مصر لنشر السلام والحفاظ على الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط. وقد أعرب وزير الدولة الهندى عن تقدير بلاده للوساطة المصرية الأخيرة التى نجحت فى التوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مؤكدا أهمية استمرار المساعى الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام.

كما التقى السفير المصرى فى نفس اليوم مع Ausaf Sayeed، مساعد وزير الخارجية الهندى لشئون الشرق الأوسط، حيث تم استعراض التطورات الايجابية فى العلاقات بين البلدين بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما، بالإضافة إلى مجمل الأوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن أملهما فى المزيد من التطورات الايجابية فى التفاعل بين البلدين فى مختلف المجالات الثنائية والدولية.