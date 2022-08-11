البريد توقع بروتوكول تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين

جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين "UNHCR" بموجبه تقوم الهيئة القومية للبريد بتسليم "مبالغ نقدية" للمستفيدين الذين تحددهم مفوضية الأمم المتحدة، عن طريق خدمة الحوالات الفورية من خلال مكاتب البريد.





وبحسب بيان من البريد اليوم الخميس، وقع البروتوكول خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصرى للشمول المالى وپابلو ماثيو، وممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، ولدى جامعة الدول العربية بحضور القيادات التنفيذية من الجانبين.

وقال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الاتفاقية تأتى فى إطار التعاون البناء والمستمر بين البريد المصرى ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى توزيع المساعدات النقدية الضرورية على اللاجئين عبر مكاتب البريد، وذلك لتسهيل وتذليل كافة العقبات للتيسير على مستحقى هذه المساعدات.

وأضاف فاروق، أنه من المتوقع أن يستطيع أكثر من 60 ألف لاجئ على الأقل الحصول على تلك المساعدات النقدية بكل سهولة ويسر من خلال مكاتب البريد والتى يصل عددها إلى أكثر من 4200 مكتب بريد.

وقال پابلو ماثيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية، ولدى جامعة الدول العربية، إن اليوم يعد علامة فارقة أخرى فى علاقة المفوضية بالبريد المصرى حيث تجدد المفوضية اتفاقها مع البريد المصرى، وقد بدأ هذا التعاون المثمر فى عام 2014 لخدمة أكثر من65 ألف عائلة لاجئة سنويا.

وأشار إلى أن المفوضية ستواصل هذه الشراكة الناجحة، مع التركيز بشكل أكبر على الشمول المالى للاجئين وطالبى اللجوء فى مصر فى الفترة القادمة.