نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينك” تسجيل الكتروني للصف الاول الثانوي 2022/2023 tansiksec.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة عمل تسجيل الكتروني للصف الاول الثانوي، حيث زاد البحث من قبل الطلاب والطالبات من أصحاب الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) من مختلف أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عن رابط التسجيل الإلكتروني التابع إلى وزارة التربية والتعليم المصرية، وهذا حتى يلحقوا بعمل التسجيل على الصف الاول الثانوي قبل انتهاء المهلة المحددة، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن الخطوات الصحيحة لتسجيل الرغبات إلكترونيا وعمل تسجيل الدخول، فتابعوا القراءة حتى النهاية حتى لا تفوتكم أي تفاصيل في موقع ثقفني.

طلبات تقديم الصف الأول الثانوي

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي وزيرها الدكتور طارق شوقي عن فتح باب التسجيل الالكتروني للطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي في كافة الفروع (تعليم عام، دبلومات فنية)، وهذا عبر الرابط الرسمي الذي سنتابعه معكم في موقع تنسيق الثانوية، وهذا للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وسنتابع معك الخطوات التقديم المطلوبة، وطريقة كتابة رغبات طلاب الثانوية بشكل صحيح.

حيث إنه تم فتح الموقع التنسيق للطالب من منتصف شهر يوليو 2022، وسيستمر التقديم مفتوحا حتى منتصف أغسطس 2022 ميلادية، وبعدها تظهر نتيجة التنسيق الثانوي العام 2022، ويتوجه الطالب إلى المدرسة المرشح لها لتقديم أوراقه ودفع المصاريف، وبعدها بدء الدراسة.

وقد تعرفنا معكم على الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية 2022، فتابعوا في ثقفني.

تسجيل الكتروني للصف الاول الثانوي

ويمكنكم عمل عملية التسجيل الخاصة بكم في الثانوى بكل سهولة إلكترونيا، ويفضل أن تكون عملية التسجيل لطلاب الاعدادي يتم عبر كمبيوتر وليس موبايل، وهذا لمنع حدوث أي مشكلة للتقديم، وهذا ما يمكنكم عمله فتابعوا خطوات التقدم التالية:\

ادخل إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية التابع لوزارة التربية والتعليم والفني عبر الرابط tansiksec.emis.gov.eg .

. بعدها قم بالنقر على أيقونة التسجيل بحساب الوزارة.

ثم اكتب الرقم القومي الخاص بالطالب، ثم اكتب كود الطالب واضغط على زر تسجيل.

وفي حالة لم تعرف كود الطالب اذهب إلى البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة المرور ثم ستجد الكود.

أما اذا لم تكن تعرف الكود ولا تعرف البريد الخاص بك، اذهب إلى المدرسة واحصل عليه في أقرب وقت.

بعدها ستدخل إلى صفحة فيها البيانات الخاصة بك، ومجموع الشهادة الإعدادية.

ثم اضغط على زر التدخول إلى التنسيق، وبعدها دوس على التالي.

املأ الرغبات الخاصة بك، مع العلم أنها 5 رغبات، وأقصى عدد رغبات لنوع التعليم الواحد هو 3 رغبات.

واضغط على حفظ، ويمكنك تعديل الرغبات بعد ذلك اذا غيرت رأيك.

وبالنسبة لنقطة أقصى عدد للرغبات، فهذا يعني أنه في حالة اذا كنت تقدم على الثانوية العامة، تكتب 3 مدارس ثانوية عامة على الأكثر، وهكذا.