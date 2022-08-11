الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تبرز جهود الإدارة العامة لشرطة التموين (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 06:29 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية منذ قليل، جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، والتي أسفرت عن ضبط 21 طن ونص دقيق تم حجبه عن التداول بالأسواق، قام مسئول مخبزين بدون ترخيص بالقاهرة والجيزة بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمي بالأسواق.

كما ضبطت الحملة 48 طن سكر ومكرونة وأرز تم حجبها عن التداول في الأسواق بحوزة مسئولي 4 مخازن لترويجها بالسوق السوداء في الجيزة والقاهرة والقليوبية، و46 طنا أقماح محلية محظور تداولها