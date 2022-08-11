إجراءات مكثفة بالمطارات المصرية لترشيد استخدام الطاقة

جدة - نرمين السيد - وصرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بضرورة تنفيذ خطة الدولة المصرية، فى ترشيد استخدام الطاقة فى كافة الهيئات والشركات القابضة والتابعة والمنشآت التابعة لوزارة الطيران، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن خطة الترشيد تشمل الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة، من خلال تبنى سياسة شراء الأجهزة الموفرة والإحلال والاستبدال لنظام الإنارة الحالى بنظام إنارة الليد، وصيانة أجهزة التكييف، لضمان كفاءة العمل بكافة الشركات التابعة.

ومن المقرر تغيير نمط الإضاءة بمطار القاهرة، وتقليل استخدام الأجهزة وفصل الإنارة فى غير أوقات التشغيل واستبدال أنظمة الإضاءة إلى نظام الليد بسور مطار شرم الشيخ على طول 14 كم، وإنارة ترماك مطار سفنكس، وإنارة تراماك مطار العاصمة، وتصميم وتنفيذ محطة سيدى برانى للمساعدات الملاحية، لتعمل بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة جميع محطات الملاحة ومعدات منظومة التغذية الكهربية لأنظمة أعلى كفاءة واكثر إعتمادية وتوفيرا للطاقة.

كما تقرر تغيير نظم الإضاءة بنادى إيروسبورت من كشافات ميتال هاليد 2000 وات إلى كشافات ليد 450 وات بمعدل توفير 84% سنويا، وعمل صيانة دورية للتكييفات المركزية بالنادى وتحسين معامل القدرة فى غرف الكهرباء لتحسين أداء المنظومة الكهربائية وتقليل الاستهلاك.

وفى شركة إيروتيل تم تركيب حساسات حركة بالممرات والحمامات لفصل الإضاءة فى حالة عدم تواجد مستخدمين واستخدام نظام تشغيل وحدات تبريد المياه المثلجة وفق حالات الطقس وظروف التشغيل ونظام التحكم الأوتوماتيكى لتشغيل المصاعد.

وفى مجال توفير المياه يتم إعادة تدوير المياه عن طريق محطات معالجة فى معظم المطارات المصرية وإدراج اشتراطات بيئية ملزمة لجميع المشروعات بتقديم دراسة تقييم بيئى للمشروع قبل تنفيذه وعزل الخزانات الخرسانية المضادة للبكتيريا والخدش، مما يؤدى لتوفير المياه المهدرة والتسريب كما تم العمل بنظام الرى بالتنقيط والرزاز فى نادى ايروسبورت وتركيب موفرات المياه فى إيروتيل واستخدام المياه العكرة فى أعمال الرى فى كافة الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.