محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بشوارع حى أول المحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن خطة المحافظة الاستثمارية، حيث شهد حى أول المحلة برئاسة المحاسب أحمد المغاورى، رصف امتداد شارع شكرى القواتلى بطول 500 متر وعرض 10 أمتار، شارع عبد الرحمن شاهين بطول 600 متر وعرض متوسط 8 أمتار، وجار استكمال شارع مصطفى كامل بطول 900 وبعرض متغير يتراوح بين 8 إلى 16 مترا.





كما شهد الحى أيضا أعمال تركيب الانترلوك فى شارعى الحرية وسعد شحاتة ورفع المطابق بشارع السلام وتركيب بلاعات المطر، إلى جانب تركيب البلدورات فى شارع سعد محمد سعد، فضلا عن رش طبقة MCO فى شارع مصر والسودان استعدادا لوضع الطبقة السطحية. وأشار محافظ الغربية، أن أعمال الرصف التى تتم داخل جميع شوارع المدن بالمحافظة لا تتوقف فقط على وضع طبقة الأسفلت، وإنما تطوير الشارع من خلال توحيد الأرصفة وتركيب طبقة الانترلوك على جانبى الشوارع، إلى جانب مراعاة الميول ومناسيب الشارع ووضع بالوعات لصرف مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، فضلا عن محاذاة أعمدة الكهرباء واستبدال وتطوير التالف منها. يذكر أن محافظة الغربية شهدت خلال الثلاث أعوام السابقة أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة فى تاريخها، من خلال رصف 363 شارع وطريق بطول 303 كيلو مترات، خلال العامين السابقين، مع استمرار العمل فى رصف وتطوير 165 شارع وطريق بطول 123 كيلو مترا.

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