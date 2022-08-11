تحرير 10 آلاف و545 عقدا لواضعى اليد على أملاك الدولة بالشرقية

وأشار المحافظ إلى أنه بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المعتدين الراغبين فى تقنين أوضاعهم 17 ألفا و506 طلب منها 14 ألفا و396 طلب صالح للتقنين و3110 طلب غير صالح للتقنين وأن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.
وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والقرى بضرورة تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمه التيسيرات التى قدمتها المحافظة.
كما أكد محافظ الشرقية على محمود متولى مدير إدارة الأملاك بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوى، والجدية والحزم فى إدارته، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى.
وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع.
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