خطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





ويستعرض موقع "دوت الخليج" خطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة من خلال فيديوجراف كما يلى: 1- سدد 300 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية 2- حدد المادة أو المواد التى ترغب التظلم من نتيجتها 3- أدخل على الرابط https://tazalom.emis.gov.eg/ 4- تابع الموقع الإلكترونى للحصول على موعد الاطلاع 5- احضر بمفردك أو مع ولى أمرك فقط فى الموعد المحدد 6- لا يسمح باصطحاب مدرس المادة 7- صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومى للطالب وولى أمره 8- يحصل الطالب على صورة من "البابل شيت" ونموذج الإجابة 9- يراجع الطالب بياناته وتظليل الإجابات ويسجل ملاحظاته ويوقع عليها 10- حال تعديل درجات الطالب يتم إخطاره ويسترد رسوم التظلم ويشار إلى أن آخر يوم لتقديم التظلم الإلكترونى يوم الخميس الموافق 18 أغسطس.

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