محافظ الأقصر: الاستمرار فى إزالة التعديات على أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - وجه مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالاستمرار فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، بجانب إزالة أية تعديات فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضى أملاك الدولة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الخميس، بديوان عام محافظة الأقصر، لبحث استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وحضر الاجتماع، محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدى مغربى سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلو كافة جهات الولاية، ومسؤولو حماية الأراضى والأملاك والمتغيرات المكانية، والرى، والأوقاف، وحماية النيل، والطرق والكبارى والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع، مناقشة الاستعدادات والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.

من جهة أخرى، أعرب محافظ الأقصر عن تقديره لدور المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة، مشيدا بالتعاون المثمر بين المكتب ومؤسسة الأورمان الخيرية، وذلك لدى لقائه مع سارة مناحى المطيرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة على هامش زيارتها لمحافظة الأقصر للمشاركة فى الاحتفالية التى نظمتها مؤسسة الأورمان الخيرية لتقديم هدايا لعدد من المصابين بمرض الفشل الكلوى بالأقصر، بحضور ممدوح شعبان مدير مؤسسة الأورمان، ومحمود فؤاد نائب مدير مؤسسة الأورمان والمدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، وهانى محمد عبد المنعم مدير المشروعات بالمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وإبراهيم كمال مدير مكتب مؤسسة الأورمان بالأقصر٫

ورحب محافظ الأقصر بوفد المكتب الكويتى وقيادات مؤسسة الأورمان، مشيدا بالجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم فى المجال الطبى والعلاجى لأهالى الأقصر من خلال صرح مستشفى "شفاء الأورمان" الطبى لعلاج السرطان بالمجان، وكذلك من خلال المبادرات التى تقوم بها المؤسسة فى الأقصر.