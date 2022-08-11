البابا تواضروس يستقبل سفيرى أستراليا وأرمينيا فى مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة صباح اليوم الخميس، سفير أرمينيا فى مصر هراتشيا أرشاك بولاديان.

وأشار السفير الأرمينى أثناء اللقاء عن التسهيلات التى تقدمها سفارة أرمينيا للمصريين للحصول على التأشيرات، حيث صارت إجراءات الحصول على التأشيرة لا تتطلب تقديم دعوة، معربا عن أمله فى أن يشجع المصريين على زيارة أرمينيا للسياحة الدينية. ومن جهته، قدم قداسة البابا السفير هراتشيا بولاديان دعوة لبطريرك أرمينيا الكاثوليكوس كاراكين الثانى لزيارة مصر.

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