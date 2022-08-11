مدبولى يشهد توقيع بروتوكول إنشاء محور «السخنة - الدخيلة» اللوجيستى

جدة - نرمين السيد - ويتضمن التعاقد تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف هاتشسون COSCO -CMA شركة تحت التأسيس، بينما يتم تنفيذ المشروع الثانى بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشسون- MSC) (شركة تحت التأسيس).

ووقع التعاقد على المشروع الأول المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكل من "كليمنس شينج"، العضو المنتدب لموانئ "هاتشسون أوروبا"، و"لوران مارتنز"، نائب رئيس "CMA"، و"فان جو"، العضو المنتدب لـ "كوسكو".

بينما وقع على المشروع الثانى اللواء بحرى نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وكل من "كليمنس شينج"، العضو المنتدب لموانئ "هاتشسون أوروبا"، و"جوزيه بو ملهب" – مدير تطوير الأعمال بـ "TIL".

يأتى التوقيع على هذين المشروعين فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستى المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشسون- COSCO - CMA- MSC)، والذى يعتبر أكبر ممر لوجيستى لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وعلى هامش توقيع التعاقد، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التى تواجه العالم فى الوقت الراهن نتيجة تداعيات الأزمات المتعاقبة، إضافة إلى التحديات التى تواجه المنطقة، فإن الدولة المصرية لم تتوان عن مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية لتحقيق استراتيجيتها فى أن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وخدمة حركة التجارة العالمية.

وعقب التوقيع، صرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بأن الدولة تعكف على تحويل ميناءى السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة فى فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

وفى هذا الإطار، أكد وزير النقل أن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور باستغلال القطار الكهربائى السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستى وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهرى، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.

كما أوضح وزير النقل أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتى فى إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجارى تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر، حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وقال الوزير: يأتى التعاقد الخاص بمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، فى إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، مضيفا أنه تم البدء فى مشروع إنشاء المحطة بتكلفة بلغت قيمتها 3.442 مليار جنيه، بإنشاء رصيف بطول 1800م، وعمق 18م ، ومساحة تبلغ 720 ألف م2 تقريبا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1,5 مليون حاوية مكافئة، لافتا إلى أن المحطة ستسمح باستقبال 4 سفن بطول 240 مترا، وسفينة بطول 400 متر، كما أن هذا المشروع سيسهم فى إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة.

ولفت وزير النقل إلى أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحرى يتم بأيدى مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليا فى موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة، كما يتم التعاقد مع تحالفات عالمية من مشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية.

وحول تفاصيل التعاقد المبرم اليوم، أوضح الفريق كامل الوزير أن الاتفاق مع أكبر تحالف عالمى فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية (تحالف هاتشسونCOSCO - CMA MSC) لتنفيذ البنية الفوقية للمشروعين باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار وطاقة تداول أكثر من 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، وهو ما يعد مؤشرا قويا للجدوى الاقتصادية للمشروعين، ويجسد الثقة فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن العوائد المباشرة المتوقعة للمشروعين تقارب 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد وهى 30 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن المشغل العالمى "هاتشسون" يعتبر أكبر مشغل لمحطات الحاويات فى العالم ويتمتع بأكثر من 50 عاما من الخبرة والريادة كمستثمر ومطور ومشغل عالمى، إضافة إلى أنه أول مشغل محطات حاويات يحقق إنتاجية عالمية تراكمية تبلغ 1.3 مليار حاوية مكافئة، بجانب أنه يتوج كأفضل مشغل لمحطة الحاويات العالمية ويدير محطات فى 52 ميناء فى 26 دولة، أى حوالى 11٪ من حجم تجارة البضائع بالحاويات العالمية طبقا لإحصائيات 2020؛ حيث بلغ حجم تداوله 83.7 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2020.

كما أن الخط الملاحى "MSC" يعد أكبر خط شحن حاويات فى العالم بواقع 655 سفينة وبسعة إجمالية 4.3 مليون حاوية مكافئة، فيما يعتبر الخط الملاحى CMA CGM ثالث أكبر خط شحن حاويات فى العالم بواقع 566 سفينة بسعة 4.8 مليون حاوية مكافئة بحجم تداول 22 مليون حاوية مكافئة فى عام 2021 من خلال 250 خدمة منتظمة على مستوى العالم، فضلا عن أن الخط الملاحى "Cosco" هو رابع أكبر خط شحن حاويات فى العالم بواقع 510 سفن وبسعة إجمالية 2.94 مليون حاوية مكافئة.

من جانبه، قال المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تستهدف تحويله لميناء محورى بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا إضافة إلى تجهيزه ليكون أحد أهم مراكز تموين السفن بالوقود الأخضر فى العالم.

وأكد أن توقيع عقد اليوم من أهم المشروعات التى تقوم بها وزارة النقل مع المنطقة الاقتصادية مما يساهم فى رفع تصنيف الميناء عالميا ، بالتوازى مع إنشاء 5 أحواض جديدة و18كم أرصفة بحرية بعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9,6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5,3 كم2، وفق معايير عالمية مما يخدم المستثمرين وحركة التجارة، وهو أحد أهم الأهداف فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والدفع بعجلة التنمية وتعزيز التنافسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.