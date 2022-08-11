معامل جامعة أسوان تستقبل طلاب الثانوية العامة لتنسيق المرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وفى هذا السياق، استقبلت جامعة أسوان، اليوم، الخميس، طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة وكلياتها المختلفة.

وصرح الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة سخرت كافة إمكاناتها استعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات وذلك من خلال معامل الجامعة المختلفة فى مدينة أسوان.

وفى السياق، أكد الدكتور محمد عيد، مدير مركز المعلومات والشبكة بالجامعة، أن إدارة الجامعة حريصة على راحة الطلاب وعدم تكبدهم أعباء المسافة لذلك توفر الجامع ثلاث مقار لأعمال التنسيق الإلكترونى، وهى مقر كلية الهندسة فى أبوالريش "معمل هندسة الحاسبات" ومقر كلية التربية النوعية "معمل تكنولوجيا التعليم" أمام مستشفى الصدر، بالإضافة إلى إمكانية التنسيق بمقر الجامعة الرئيسى بصحارى - المبنى الإدارى القديم" بالحرم الجامعى بصحارى.

وأشار إلى أن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يأتى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتوفير كافة التجهيزات والاستعدادات لإستقبال أعمال التنسيق بالجامعة، موضحا بأنه من أهم تعليمات التنسيق الإلكترونى هو الحرص على ارتداء الكمامة الطبية قبل الدخول إلى معمل التنسيق، وعدم دخول ولى الأمر داخل مكتب التنسيق، والتنسيق مع الطالب فقط لاغير، وعلى الطالب إحضار المستندات المطلوبة لعملية التنسيق، وهى: "البطاقة الشخصية وشهادة النجاح للثانوية العامة"، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وتيسير عملية التنسيق فى سهولة ويسر فى ظل إرتفاع درجة الحرارة بأسوان.