مميزات الكليات التكنولوجية.. تخصصك مستقبلك (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





تتميز الكليات التكنولوجية عن كليات الجامعات الخاصة والأهلية، بأن برامجها الدراسية تدمج بين المناهج الأكاديمية والفنية كما تمتلك العديد من التخصصات المطلوبة فى سوق العمل. ويوضح الفيديوجراف أهم مميزات الكليات التكنولوجية، التى تساعد الطالب على الدخول فى سوق العمل مباشرة، وتتيح للطالب إنهاء الدراسة بعد عامين والحصول على دبلوم فوق متوسط. ويمكن للطالب إكمال الدراسة 4 سنوات والحصول على البكالوريوس، كما أن مصاريفها أقل مقارنة بالجامعات الخاصة والأهلية وتمنح شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه المهنية التكنولوجية.

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