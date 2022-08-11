جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس من مقر الحكومة فى العلمين الجديدة، أنه لا يمكننا تقدير أسعار الإنشاءات نتيجة تغير أسعار مواد البناء العالمية، مؤكدا أنه لا يتم العمل على منطقة بعينها بل هناك خطة شاملة لتطوير وسائل النقل على مستوى الجمهورية.
كما أكد الوزير أنه يتم العمل على تنفيذ طرق جديدة بالكامل مع رفع كفاءة الطرق القائمة، وأنه سيتم ربط مناطق الاستهلاك فى مختلف مدن مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل: مصر تحتفظ بملكية البنية الأساسية والشركاء من حقهم تملك المنشآت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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