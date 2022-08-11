وزير النقل: مصر تحتفظ بملكية البنية الأساسية والشركاء من حقهم تملك المنشآت

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس من مقر الحكومة فى العلمين الجديدة، أنه لا يمكننا تقدير أسعار الإنشاءات نتيجة تغير أسعار مواد البناء العالمية، مؤكدا أنه لا يتم العمل على منطقة بعينها بل هناك خطة شاملة لتطوير وسائل النقل على مستوى الجمهورية.

كما أكد الوزير أنه يتم العمل على تنفيذ طرق جديدة بالكامل مع رفع كفاءة الطرق القائمة، وأنه سيتم ربط مناطق الاستهلاك فى مختلف مدن مصر.