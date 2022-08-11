قائمة الكليات التكنولوجية الجديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وتقدم الكليات التكنولوجية الجديدة برامج دراسية تدمج بين المناهج الأكاديمية والتدريب العملى وتخدم الصناعات المحلية بكل منطقة جغرافية. ويوضح الإنفوجراف التالى، جميع الكليات التكنولوجية الجديدة والتى تصل إلى 10 جامعات. وتضم الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية كل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بنى سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية).

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