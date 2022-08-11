قرار مفاجئ من محافظ الشرقية بحظر سير التوكتوك

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة استمرار شن الحملات المفاجئة لضبط مركبات التوك توك المخالفة لخطوط السير ومصادرتها وتوقيع غرامات مالية على المخالفين، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للمرور، ورئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، لإعادة الإنضباط للشارع وتخفيفا لحدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.





وأشار المحافظ خلال بيان رسمى اليوم الخميس إلى قيام فرق عمل لجنة الانضباط بإدارة المتابعة الميدانية بشن حملات مستمرة على جميع ميادين وشوارع مدينة الزقازيق لضبط مركبات "التوك توك" المخالفة، ومنع سيرها فى نطاق المدينة لمنع التكدس والتزاحم بشوارعها، وكذلك مصادرة مكبرات ووحدات الصوت المزعجة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وذلك تصديا لهذه الظاهرة السلبية التى تسبب إزعاج للمواطنين. وناشد غراب المواطنين بعدم استخدام "التوكتوك" كوسيلة مواصلات داخل المدينة لما تسببه من حدوث تكدسات مرورية نتيجة قيام بعض سائقيه بالسير عكس الإتجاه، وعدم الالتزام بإشارات المرور وخط السير الممنوح له، ولمساعدة الأجهزة التنفيذية فى ممارسة عملهم وتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة. وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ‏والأحياء بضرورة تفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير "التوكتوك" بالشوارع ‏والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة فى ترخيصها ومصادرة غير المرخصة منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

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