محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام والفنى التجارى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ فى بيان، اليوم الخميس، أن القرار جاء تيسيرا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على عدد 1177 فصلا دراسيا بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم فى حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلا على المجتمع.

وأضاف المحافظ أن موعد تقديم طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق على موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 11 / 8 / 2022 إلى 31 / 8 / 2022 بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوى العام.

كما قرر المحافظ النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى الفنى التجارى لـ 170 درجة بدلا من 175 درجة وذلك لاستكمال احتياجات المدارس من الطلاب المتقدمين وفق القواعد المنظمة للقبول.