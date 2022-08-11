القباج تصطحب مريم بنت ناصر المسند في جولة تفقدية لزيارة دار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 04:26 مساءً - اصطحبت القباج وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر والوفد المرافق لها في جولة تفقدية لعدد من القطاعات والمراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، حيث استهلت الجولة بزيارة دار رعاية الفتيات فاقدي الرعاية بالعجوزة، وأطلعت علي ما تقدمه الدار من خدمات للفتيات، حيث تضم مركز استقبال للفتيات ويهدف لعمل دراسات حالة للفتيات وتوزيعهن على المحافظات طبقا للنطاق الجعرافى ومحل إقامة أسرة كل فتاة، كما يحتوى على حجرة دعم اجتماعى، وحجرة دعم نفسى وحجرة زيارات أسرية، وحجرة مشورة أسرية ودمج ومكتبة، وحجرة تنمية مهارات، إضافة إلى مكتب مراقبة اجتماعية، وحجرة الأطفال ذوى الإعاقة، وحجرة للتجميل، وصالة جيم، وأسرة إقامة، كما تتضمن الدار أيضا مبنى خلفى عبارة عن دار رعاية الفتيات ويتضمن معرض منتجات دائم، ومعرض لوحات فنية دائم، ومطعم، ومطبخ، وكذلك مسجد وقاعة تليفزيون وحجرة تنمية مهارات إضافة إلى عيادة طبية ومكتبة وتربية فنية وقاعة مسرح وورشة تدريب خرز وورشة تدريب كرروشيه، وورشة تدريب خياطة ومعمل كمبيوتر وبلاى ستيشن، وقاعة محاضرات، وحجرة الدعم النفسى وحجرة الدعم الاجتماعى وحجرة المشورة الأسرية والدمج، وكذلك حجرة أنشطة الدعم النفسى، وقاعة الزومبا، بالإضافة إلى حجرة تدريب الموسيقى، وحجرة الحكى والفضفضة.