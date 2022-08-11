الوزير: نسعى لاستغلال موقعنا الجغرافى للتحول لمركز تجارة عالمى

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إننا نسعى لاستغلال موقعنا الجغرافى الفريد للتحول الى مركز تجارة عالمى ولوجيستى، ونعمل على تنفيذ القطار الكهربائى السريع لربط الموانىء المصرية ببعضها.





وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس من مقر الحكومة فى العلمين الجديدة، أنه يتم تطوير 15 ميناء فى التوقيت نفسه مع استكمال الموانىء الجديدة منها، وسيتم يتم إضافة 18 كيلو متر فر رصيف السخنة، مشيرا إلى عملية ربط ميناء السخنة والإسكندرية والموانىء الجافة عبر القطار السريع. وأكد وزير النقل أن المناطق اللوجيستية تهدف لتوفير وقت رسو الحاويات فى الموانئ، وأنها تتولى استلام المنتجات وتجهيزها للتعبئة فى الحاويات للتصدير.

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