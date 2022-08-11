قبل تسجيل رغبات التنسيق.. 9 نصائح مهمة للطلاب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





ويبدأ طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس، تسجيل رغبات تنسيق الكليات، من خلال موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى. ويوضح الإنفوجراف التالى، أهم النصائح التى يجب أن يتبعها الطلاب قبل تسجيل رغبات تنسيق الكليات ومنها التأنى عند كتابة وترتيب الرغبات وإعداد قائمة خارجية بالرغبات لمزيد من الدقة. وحددت وزارة التعليم العالى، يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس الجارى، لتكون موعد انتهاء تسجيل المرحلة الأولى من تنسيق الكليات.

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