«معلومات الوزراء» يناقش مستهدفات قطاع الرياضة بوثيقة «ملكية الدولة»

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة قد أطلقت حوارا مجتمعيا، منتصف يونيو الماضى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التى تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعما لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، وتم الانتهاء من عقد 20 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

قال النائب خالد أحمد محمد، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة فى الوقت الحالى من أجل تحسين تقديم الخدمات، لافتا إلى عدد من التجارب التى اتبعتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات فى هذا الإطار، مضيفا أنه من الممكن زيادة نسب المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص فى قطاع المدن الرياضية، خاصة المتواجدة فى الأماكن السياحية، بجانب زيادة المشاركة بين الجانبين أيضا لتطوير نزل الشباب والصالات المغطاة، مع وضع ضوابط للمشاركة بين الطرفين لتطوير مراكز التنمية الشبابية خاصة فى الريف.

وأكد عمرو مصطفى كامل، رئيس مجلس إدارة نادى المقاصة سابقا، أنه يجب النظر إلى الرياضة كجزء من صناعة الترفيه، وتحديد الأنشطة الرابحة داخله لطرحها أمام الاستثمار، مشيرا إلى أهمية تسهيل الإجراءات الإدارية وزيادة الحوافز أمام المستثمرين من أجل دعم مجال الاستثمار الرياضى، مطالبا بتأسيس اتحاد نوعى للاستثمار الرياضى يجمع كافة المستثمرين فى ذلك المجال، وربط منظومة الأداء الرياضى بالجانب الاستثمارى الرياضى.



واقترح الدكتور أحمد النحاس، الخبير المتخصص فى الاقتصاد الرياضى، إنشاء مدينة للصناعات الرياضية وإلحاقها بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، لجذب كبرى الشركات العاملة فى مجال تصنيع المستلزمات الرياضية، بما يدعم زيادة الاستفادة من الاقتصاد الرياضى كصناعة أصبحت تدر المليارات حول العالم، مضيفا أنه لابد من العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للخدمات الرياضية

وذكر إيهاب لهيطة، عضو مجلس إدارة نادى الجزيرة، أن هناك ضرورة لتعديل قانون الرياضة واللوائح المنظمة، بما يمنح المزيد من الصلاحيات لمجالس الإدارات المنتخبة من الجمعيات العمومية لزيادة مساهمات الاستثمار الرياضى، مشيرا إلى ضرورة البدء فى عقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير المدن الرياضية والصالات المغطاة.

وقال النائب عمرو السنباطى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه من الضرورى الاعتماد على الاستثمار الرياضى لتأسيس أكاديميات رياضية بمستوى احترافى على غرار الأكاديميات العالمية المتخصصة فى مجالات استكشاف المواهب وتقديم خدمات التدريب والعلاج الطبيعى وإقامة المعسكرات وغيرها، مؤكدا أنه من الممكن المشاركة بين الدولة كمالك للأراضى، والقطاع الخاص بخبراته الإدارية واستثماراته، فى العديد من المشروعات الرياضية القائمة والجديدة.

وطالب محمد الطويلة، مالك نادى "نجوم المستقبل"، بضرورة استمرار دعم جهود جذب استثمارات مختلف الشركات العالمية لرعاية دوريات اكتشاف الموهوبين رياضيا، مضيفا أنه من الممكن المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص فى بعض الأنشطة الرياضية بنظام حق الانتفاع، وبما يسهم فى تطوير الأندية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.



وطالبت إيمان الجابر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتوحيد جهة الولاية على أراضى المنشآت الرياضية، وفض التشابكات بين الوزارات، بما يضمن حسن استغلال أصول الدولة، مضيفة أن هناك احتياجا لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الرياضة لتطوير المنشآت والممتلكات الرياضية بعد إزالة المعوقات الإدارية والقانونية.

وتطرق النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى ضرورة تعديل قانون الرياضة لإزالة القيود أمام الاستثمار الرياضى، مشيرا إلى ضرورة زيادة فترات حق الانتفاع لزيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الرياضى، مطالبا بضرورة فض التشابكات بين جهات الولاية لأراضى مراكز التنمية الشبابية، بما يسهم فى حسن استغلالها وتطويرها.

وأشار مصطفى عزام، مدير إدارة التطوير فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، إلى أنه لابد من مساعدة الأندية الرياضية فى إيجاد مصادر مختلفة للتمويل، بعد تهيئة المناخ التشريعى، وبما يضمن حسن تنفيذ مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة"، مضيفا أنه لابد من التوجه نحو أساليب الإدارة الاحترافية داخل أندية الشركات الحكومية، ومؤكدا على ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص فى إدارة المؤسسات الرياضية، وإعادة النظر فى سياسة تسعير الأراضى المخصصة لإقامة الأنشطة الرياضية فى المدن الجديدة.

وأكدت لمياء خيرى، مشرفة على الهيئات الرياضية بمحافظة الجيزة، أن مجال المدارس الرياضية أصبح من المجالات الاستثمارية الواعدة، بما يستوجب وضع خريطة جغرافية توضح احتياجات مختلف المحافظات، وبما يخدم جهود جذب الاستثمار الرياضى بشكل عام، مضيفة أنه لابد من فض التشابكات التى تخص أوضاع المنشآت الرياضية، قبل طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.