جاء ذلك بحضور السفراء العرب والأفارقة المعتمدين فى الدنمارك، ومسؤولى شركة ميرسك، ومديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الدنماركية، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الشحن الدنماركية ومدير هيئة الملاحة البحرية، وعدد من أبناء الجالية المصرية فى الدنمارك.
وألقى سفير مصر كلمة أكد فيها عمق العلاقات المصرية الدنماركية التى تمتد إلى أكثر من 60 عاما، معربا عن أهمية دفع العلاقات الثنائية بين البلدين فى كل المجالات، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الدنماركية فى مجال الطاقة المتجددة فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين والتحول الأخضر والتعاون فيما يتعلق بموضوعات التغير المناخى والطاقة النظيفة، خاصة فى ضوء استضافة مصر المقبلة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ.
كما أكد الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لإحلال الطاقة النظيفة والخضراء محل مصادر الطاقة التقليدية، والترحيب بالاستثمارات التى تقوم بها الشركات الدنماركية فى مصر خصوصا المتعلقة بالتنمية المستدامة وتطوير مصادر طاقة نظيفة.
ورحبت السفيرة لويزا فاجنر، مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الدنماركية، بزيارة الفريق والوفد المرافق إلى الدنمارك، مؤكدة الأهمية التى توليها بلادها للعلاقات مع مصر، ومشيدة بالطفرة الكبيرة التى شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، خصوصا فى أعقاب الزيارة التى قام بها وزير الخارجية للدنمارك فى شهر مايو الماضى.
كما أكدت السفيرة أيضا تطلعهم للمشاركة فى مؤتمر COP27 فى شرم الشيخ، وعلى ما لمسته من دوائر صنع القرار وشركات القطاع الخاص من حرص كبير على تعزيز الاستثمارات الدنماركية بمصر خلال الفترة المقبلة فى ضوء الأهمية التى توليها الدنمارك لتعزيز التعاون مع مصر كمركز إقليمى للطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مأدبة عشاء لرئيس هيئة قناة السويس خلال زيارته إلى الدنمارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.