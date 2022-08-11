مأدبة عشاء لرئيس هيئة قناة السويس خلال زيارته إلى الدنمارك

جدة - نرمين السيد - استضاف كريم شريف، سفير مصر فى كوبنهاجن، مأدبة عشاء فى إطار زيارة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى الدنمارك خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس 2022 بدعوة من الرئيس التنفيذى لمجموعة ميرسك العالمية لعقد عدد من اللقاءات مع مسؤولى الشركة.





جاء ذلك بحضور السفراء العرب والأفارقة المعتمدين فى الدنمارك، ومسؤولى شركة ميرسك، ومديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الدنماركية، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الشحن الدنماركية ومدير هيئة الملاحة البحرية، وعدد من أبناء الجالية المصرية فى الدنمارك.

وألقى سفير مصر كلمة أكد فيها عمق العلاقات المصرية الدنماركية التى تمتد إلى أكثر من 60 عاما، معربا عن أهمية دفع العلاقات الثنائية بين البلدين فى كل المجالات، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الدنماركية فى مجال الطاقة المتجددة فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين والتحول الأخضر والتعاون فيما يتعلق بموضوعات التغير المناخى والطاقة النظيفة، خاصة فى ضوء استضافة مصر المقبلة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ.

كما أكد الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لإحلال الطاقة النظيفة والخضراء محل مصادر الطاقة التقليدية، والترحيب بالاستثمارات التى تقوم بها الشركات الدنماركية فى مصر خصوصا المتعلقة بالتنمية المستدامة وتطوير مصادر طاقة نظيفة.

ورحبت السفيرة لويزا فاجنر، مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الدنماركية، بزيارة الفريق والوفد المرافق إلى الدنمارك، مؤكدة الأهمية التى توليها بلادها للعلاقات مع مصر، ومشيدة بالطفرة الكبيرة التى شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، خصوصا فى أعقاب الزيارة التى قام بها وزير الخارجية للدنمارك فى شهر مايو الماضى.

كما أكدت السفيرة أيضا تطلعهم للمشاركة فى مؤتمر COP27 فى شرم الشيخ، وعلى ما لمسته من دوائر صنع القرار وشركات القطاع الخاص من حرص كبير على تعزيز الاستثمارات الدنماركية بمصر خلال الفترة المقبلة فى ضوء الأهمية التى توليها الدنمارك لتعزيز التعاون مع مصر كمركز إقليمى للطاقة.