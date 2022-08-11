نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكليات التى تقبل 82 و85 و90 و95% علمي رياضة ..جميع كليات علمي رياضة 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح أبواب المرحلة الأولى من تسجيل الرغبات لجميع طلاب الثانويةالعامة 2022 اعتبارًا من اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، والتي ستستمر لمدة 5 أيام وتغلق المرحلة الأولى يوم 15 أغسطس 2022حسب الحد الادنى المعلن وتم الوصول الى الحد الادنى للمرحلة الاولى 365 درجة 89.02٪ والشعبة الرياضية 341 درجة او اعلى، أو 83.17%للشعبة الأدبية يصل الحد الأدنى إلى أكثر من 264.5 درجة ما يقدر بنحو 64.51٪.
الكليات التى تقبل 82 و85 و90 و95% علمي رياضة
الكليات التى تقبل 82 و85 و90 و95% علمي رياضة، حصل ما يقرب من 20 ألف طالب فى الثانوية العامة 2022 شعبة علمى رياضة على مجموع 80٪ ومع اقتراب معرفة تنسيق المرحلة الأولى يمكنك تحديد الكليات التي تقبل 80٪ إلى 85٪، من 90٪، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبة علمى رياضة، ولمعرفة كليات علمى رياضة التى تقبل مجموعك فيمكنك معرفتها عن طريق مؤشرات تنسيق الثانوية العامة من النتائج الرسمية من خلال نتيجة الثانوية العامة.
جميع كليات علمي رياضة 2022
- • هندسة بترول و تعدين السويس 378.0
- • هندسة القاهرة 356.0
- • هندسة المنصورة 355.0
- • هندسة دمياط 354.0
- • ألسن كفر الشيخ 351.0
- • تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349.0
- • هندسة عين شمس 349.0
- • اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 348.0
- • الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 348.0
- • تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 347.0
- • هندسة الإسكندرية 347.0
- • ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346.0
- • هندسة طنطا 344.0
- • علوم سوهاج 344.0
- • علوم دمنهور 343.0
- • الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 343.0
- • هندسة كفر الشيخ 342.0
- • علوم كفر الشيخ 342.0
- • سياسة واقتصاد السويس 341.0
- • هندسة الزقازيق 341.0
- • علوم جنوب الوادي 341.0
- • علوم القاهرة 340.0
- • هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340.0
- • علوم الإسكندرية 340.0
- • علوم الزقازيق 340.0
- • معهد فني صحى طنطا 340.0
- • هندسة المنوفية بشبين الكوم 340.0
- • ألسن عين شمس 339.0
- • سياسة واقتصاد بني سوي
- • تمريض المنصورة 339.0
- • علوم المنصورة 339.0
- • هندسة بور سعيد 338.0
- كليات علمي رياضة النظام الجديد
- • فنون تطبيقية بني سويف 317.0
- • حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317.0
- • آثار و لغات مطروح 316.0
- • الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 316.0
- • حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 316.0
- • حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 316.0
- • تربية طنطا 316.0
- • تجارة المنصورة 316.0
- • حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 315.0
- • إعلام القاهرة 315.0
- • حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 315.0
- • معهد فني صحى اسيوط 315.0
- • آثار الفيوم 315.0
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