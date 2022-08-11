7 آلاف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





فى هذا السياق، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 7 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2022/2023.

وأكد عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 15/8/2022.

وأضاف المُتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمى أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس الجارى، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.