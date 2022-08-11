الحكومة توافق على تيسيرات الحصول على الأراضى الصناعية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مجموعة من القرارات شأنها دعم قطاع الصناعة، وتوفير المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، دفعا لعجلة الإنتاج والتنمية.





وتضمنت تلك القرارات الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 وما انتهت اليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيدا للإعلان عن طرح تلك الأراضى للمستثمرين.

وأجرت لجنة التسعير المشتركة، المشكلة من وزارتى المالية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضى والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقا لمنهجية جديدة تضمن أن يكون سعر المتر وفقا لتكلفة المرافق، مما يساهم فى خفض أسعار الأراضى الصناعية ليكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين.

وتضمنت نتائج أعمال اللجنة تحديد الآلية المقترحة بشأن التصرف فى الأراضى الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع، وكذا اقتراح الحوافز التشجيعية للأراضى الصناعية بمناطق الصعيد، والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب، لضمان الاستغلال التنموى الأمثل للأراضى الصناعية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة التى تهدف إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادى بمحافظات الصعيد، لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد، وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسكانها، ذلك بالإضافة إلى إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد وكذا مدن الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة، لمختلف جهات الولاية.

كما وافق المجلس على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضى الصناعية بنسبة فائدة 7 % سنويا بدلا من الفائدة المقررة من البنك المركزى المصرى، وسريان ذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعا للتنمية الصناعية، ودعما للتوسع فى إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة.