لا تهدف للربح.. الوزراء: الموافقة على قرارات الرئيس بإنشاء جامعات أهلية

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء عدة جامعات أهلية، وهى: جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة المعرفة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجامعة جنوب الوادى الأهلية بمدينة قنا بمحافظة قنا، وجامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية بمدينة الإسماعيلية الجديدة بمحافظة الاسماعيلية، وجامعة بنى سويف الأهلية بمدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف.

وجامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية، وجامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وجامعة الإسكندرية الأهلية بمحافظة الإسكندرية، وجامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية بمدينة سلام شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بحيث تضم تلك الجامعات مختلف التخصصات العلمية المطلوبة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، والتى تقدم برامج تعليمية تلبى احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء عدد من الكليات التكنولوجية، بعدة جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية، وهى: برج العرب التكنولوجية، و6 أكتوبر التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، وطيبة التكنولوجية، فى إطار تطوير منظومة التعليم التكنولوجى لمواكبة حاجة سوق العمل وفقاً لتوجه الدولة فى هذا الصدد.

على أن تشمل الكليات التى سيتم إضافتها بالجامعات المذكورة: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وفقاً للاحتياجات التعليمية فى كل جامعة، وبما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" وذلك فيما يتعلق بإنشاء مقر للجامعة بمدينة طيبة الجديدة، بمحافظة الأقصر.

ونص مشروع القرار، على أن يُنشأ مقر آخر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ويضمُ كليات: الطب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والصيدلة، والتربية الخاصة، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة والاقتصاد، واللغات والترجمة، والإعلام وفنون الاتصال، وإدارة المواقع الأثرية وعلوم المتاحف، والتكنولوجيا الحيوية.

واستعرض وزير التعليم العالى والبحث العلميّ، القائم بعمل وزير الصحة، الاستعدادات التى تجرى حاليا لبدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام الجامعى الجديد 2022-2023، وكذا الجامعات التكنولوجية.

وفى مستهل عرضه، أشار وزير التعليم العالى والبحث العلميّ إلى أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يتم استخدام المصروفات الطلابية فى تحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، مؤكدا أن إنشاء جامعات أهلية جديدة يأتى فى إطار المشروع القومى للتوسع فى إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، حيث تمت مراعاة أن تكون هذه الجامعات عند تنفيذها من الجامعات الذكية، وتعمل طبقا لأحدث النُظم العالمية.

كما أن الجامعات الأهلية تُسهم فى تحقيق استراتيجية الدولة فى مجال التعليم العالى حتى عام 2050، والتى من بينها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمى والتطبيقى، بما يُسهم فى إتاحة فرص التعليم بجودة عالية فى مختلف العلوم، فضلا عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية.

وكشف عن أنه سيتم بدء الدراسة فى 12 جامعة من الجامعة الأهلية الجديدة مع بداية العام الجديد 2022- 2023 ببعض البرامج الأكاديمية المعتمدة، وتشمل هذه الجامعات: أسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبنى سويف الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، وقناة السويس الأهلية، وقنا الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، بالإضافة إلى الإسكندرية الأهلية.

وتشمل البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية مختلف التخصصات العلمية فى مجال الطب والهندسة والصيدلة، وريادة الأعمال الإلكترونية، والتسويق الرقمى والعمليات الإلكترونية، وبرنامج المساحة والجيو معلوماتية، وعلوم الحاسب وبرامج الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى برامج هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، الهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، وهندسة البترول، فضلا عن برامج الاقتصاد، والعلوم السياسية، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، بجانب برامج اللغات الأجنبية، حيث تختص كل جامعة من هذه الجامعات بتدريس عدد محدد من البرامج الأكاديمية المعتمدة.

وقال الوزير: يأتى ذلك بعد صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إنشاء 15 جامعة أهلية جديدة، وتوفير الدعم المالى اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، لتنضم إلى منظومة التعليم الجامعى فى مصر، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

كما أكد وزير التعليم العالى انتظام العمل وفق الخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة الإنشاءات والتجهيزات للمرحلة الثانية الخاصة بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، وتشمل الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة بطنطا، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة برج العرب، وجامعة السلام ببورسعيد، وجامعة أسيوط، وجامعة طيبة.

وأوضح أن الجامعات التكنولوجية الجديدة ستُقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية هو إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المُدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفنى.