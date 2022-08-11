أسقف الكلدان بمصر يشارك فى احتفالات العذراء بدير درنكة (صور)

الدير مبنى فوق المغارة التى يعتقد بأن العائلة المقدسة حلت فيها أثناء رحلتها فى مصر.
ويجرى الاحتفال بموسم صوم العذراء فى الفترة من 7 وحتى 22 أغسطس والذى يختم بعيد رقاد وانتقال العذراء إلى السماء.
وتحتفل بلدة درنكة كل يوم بقداديس وصلوات مختلفة ومساء يكون هناك تطواف (دورة) فى كل البلدة مصحوبة بالتراتيل المريمية وتختم بريسيتال ووعظة عن العذراء.
جدير بالذكر أن هذه المشاركة للكنيسة الكلدانية تعد الأولى من نوعها فى هذا الاحتفال المهم للكنيسة الكاثوليكية فى مصر.
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