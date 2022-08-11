صندوق التنمية الحضرية ومحافظ المنوفية يبحثان تطوير المناطق غير المخططة

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية اليوم الخميس، إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لاستعراض موقف تطوير المناطق غير المخططة الجارى تنفيذها بالمحافظة.





جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسى للمحافظة، والمستشار محمد القرشى المستشار القانونى للصندوق، والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى، والمهندس محمد نبيه رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ ومتابعة المشروعات، والمهندسة سوزان نادر منسق عام مشروعات محافظة المنوفية بالصندوق. وتناول اللقاء موقف تنفيذ مشروع إنشاء 1.672 وحدة سكنية الجارى إنشاؤها بأرض الراهب بمدينة شبين الكوم وإمداده بالمرافق وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى. وأوضح المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن نسبة تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع بلغت ما يقرب من 70%، كما أوضح المحافظ أنه جار إمداد المشروع بالمرافق الرئيسية تمهيدا للبدء فى طرح تلك الوحدات للمواطنين فى أقرب وقت.

كما أشاد صديق بجهود المحافظ ونائبه والتى أسفرت عن تنفيذ جميع المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة بأعلى جودة لما يتم بذله من جهود للمتابعة الكاملة والإشراف على هذه المشروعات وناقش الاجتماع الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع تطوير المناطق غير المخططة بحى شرق مدينة شبين الكوم (منطقة كفر المصيلحة والمحاور الرئيسية بالحى)، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء 1.672 وحدة سكنية بأرض الراهب والذى يعد المشروع الأول من نوعه الذى تنفذه الحكومة بالمدينة كمشروع سكنى متكامل الخدمات، ويتم بالمشروع إنشاء مسجد ودور حضانة ومخبز وملعب خماسى ومحلات تجارية بجانب وجود مناطق خضراء ومساحات مخصصة لانتظار السيارات فى إطار السعى لتحسين جودة الحياة بالمشروعات التى تنفذها الدولة على مستوى عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

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