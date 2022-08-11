رئيس جامعة الأزهر الجديد: التحول الرقمي أهم أولوياتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 02:25 مساءً - أعرب الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر عن بالغ شكره لجميع العاملين في الجامعة على حسن استقبالهم مؤكدًا حرصه على استمرار روح التعاون بين العاملين في الجامعة أساتذة وموظفين وطلابًا و أنه سيبذل قصارى جهده لرفعة الجامعة ومواصلة مابدأه السابقين من تطورات.

وأشار إلى أنه سيعمل على متابعة ملف التنسيق الإلكتروني، وستكون ملفات التحول الرقمي ضمن اهتماماته الأولى لتدار الجامعة إلكترونيًا في جميع أقسامها العلمية والإدارية.

وأصدر فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارا بتكليف الدكتور سلامة داود، العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الحالي، للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر، بعد أن بلغ الدكتور محمد المحرصاوي، سن المعاش القانوني امس الأربعاء.

وتدرج الدكتور سلامة داود فى التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر، وكان من المتفوقين، وعين معيدًا بقسم البلاغة والنقد عام 1989م، وحصل على درجة التخصص (الماجستير) فى قسم البلاغة والنقد، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم البلاغة والنقد فى كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 1993م، ثم استكمل مشوار البحث العلمى وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) فعين مدرسًا بذات القسم والكلية علم 1998م، ثم رقى إلى أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 2002م.

وعمل الدكتور سلامة داود بوظيفة أستاذ مشارك فى جامعة أم القرى بفرع القُنْفُذَة من 2003- 2014م، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود عام 2015م، وتولى منصب وكيل كلية اللغة العربية بإيتاى البارود لشئون التعليم والطلاب فى 2016م، وعميدًا لذات الكلية في عام 2019م.

ويشغل الدكتور سلامة داود عضوية عدد من اللجان، منها: لجان تطوير مناهج الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة إعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المعتمدة من فضيلة شيخ الأزهر لمركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة الخطط والمناهج بجامعة الأزهر، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الإجازة العالية، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الدراسات العليا.

كما نشر الدكتور سلامة داود عددًا من الكتب والمؤلفات بدور النشر المحلية والعربية، وله عشرات البحوث بالمجلات العلمية المحكمة، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) داخل جامعة الأزهر وخارجها، وشارك فى عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدوليةاستكمال ظهور نتائج الامتحانات خاصة الفرق الرابعة، حتى يتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم للتجنيد