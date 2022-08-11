جامعة أسيوط تُعلن عن بدء تلقي مُقترحات بحثية في مجال التنمية المُستدامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 02:24 مساءً - قدم د. أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط تقريرًا حول إعلان الجامعة عن البدء في تلقي المُقترحات البحثية التى تخدم مجال التنمية المُستدامة.

وأشار د. المنشاوي إلى حرص الجامعة على فتح مجالات جديدة للدراسات والبحوث من خلال التعاون مع مختلف الجامعات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، كاشفًا أن هذا الإعلان يأتى بالتعاون بين مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ومؤسسة مصر الخير.

ويهدف الإعلان إلى المُشاركة الفعالة فى إيجاد حلول لإرساء قواعد التنمية المُستدامة، مع التركيز على الهدف الخاص بالتغيرات المُناخية بغرض الاستثمار الأمثل للأراضي الزراعية والحفاظ علي الموارد الطبيعية وإعادة تدوير المُخلفات.

وأوضح د. جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أن المجالات البحثية المقترحة تشمل إعادة تدوير جميع أنواع المُخلفات، وتقليل استخدام المواد الخام الجديدة، والحد من التلوث، وحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل التكاليف، إلى جانب تطبيق أفكار جديدة غير مكلفة لتنقية وإعادة تدوير المياه، وتحلية وترشيد مياه الري.

وللراغبين فى الحصول علي النموذج المُقترح التواصل مع مكتب العلاقات الدولية، كما يمكنهم تحميل المُقترح، من خلال الرابط التالي:

https://pepdb.mekportal.org/srcall/form.php