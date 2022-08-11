المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية بالجيزة (إنفوجراف)

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وتبدأ عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار، ووفقا للقانون تتم متابعة المخالف لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظة لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.
وأكد محافظ الجيزة على سرعة البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة مع المتابعة المستمرة من قبل المسؤولين فى جميع المواقع الحكومية لتنفيذ خطة الترشيد.
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