18 مليون جنيه تكلفة وحدة قلب وعناية طورائ بمستشفى ميت غمر

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كما افتتح محافظ الدقهلية حديقة المنتزه العامة على كورنيش النيل بميت غمر بعد تطويرها بمشاركه المجتمع المدنى، وكلف رئيس مركز ومدينة ميت غمر بسرعة تطوير الحدائق العامة بنطاق المدينة؛ لخلق متنفس طبيعى للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن هذا الصرح الطبى الجديد، إضافة فريدة لمستشفيات الصحة بالدقهلية، لما يضمه من خدمة طبية متكاملة من عمليات وعناية مركزة وغرف إقامة، معربا عن شكره لكل القائمين على إنشاء هذا الصرح الطبى من المجتمع المدنى بميت غمر لتلبية احتياجات المواطنين الطبية ورفع المعاناة عنهم وإنقاذ حياتهم.
وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بسرعة تطبيق هذا النموذج الطبى المتميز على مختلف مستشفيات الصحة بالتعاون مع المجتمع المدنى لرفع المعاناة عن المرضى وعدم الاضطرار إلى نقلهم من مستشفى إلى مستشفى آخر لتصبح جميع المستشفيات مكتملة بالخدمة الطبية.
وكلف وكيل الصحة بسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار بجميع المستشفيات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم انتظار العمليات، مثمنا دور المجتمع المدنى الذى يعد شريكا أساسيا فى البناء والتنمية التى تشهدها الدولة فى كل القطاعات الخدمية.
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