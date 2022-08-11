موعد انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية اعتبارا من السبت المقبل 13 أغسطس الجارى وحتى 27 أكتوبر 2022 وذلك على 3 مراحل.





وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة استضافت خلال الأسبوع الجارى عددا من الاجتماعات بحضور سكرتيرى عموم المحافظات وبعض جهات الولاية ووزارتى الداخلية والدفاع للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ20 والبدء فى تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خصوصا الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الرى.

وأكد محمود شعراوى أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، لافتا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 20 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وطالب شعراوى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الآخرى على مدار اليوم.

وشدد محمود شعراوى على ضرورة إعداد جدول زمنى يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الازالات الحالية.

كما وجه شعراوى بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة أى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.