وأشارت الوكالة فى بيان اصدرته اليوم، إلى أن التخصصات المطلوبة هى كليات الهندسة تخصص (اتصالات – ميكاترونيكس – نظم حاسبات – كهرباء قوى – طيران)، كليات العلوم تخصص (فضاء – فيزياء – أرصاد)، وكليات الذكاء الصناعى.
وأوضحت الوكالة أنه يتم تدريب المهندس الملتحق بالبرنامج على أساسيات العمل بالوكالة من خلال تكليفه بأعمال فنية مختلفة ومنها أنشطة مشروع قمر تدريب الجامعات المصرية وذلك فى التدريب الصيفى الميدانى بواقع 3 أيام أسبوعيا ثم تكملة العمل مع المجموعات الطلابية لمشاريع التخرج فى زيارات ميدانية للجامعات بعد انتهاء التدريب وأثناء العمل الاعتيادى لمشروع قمر تدريب الجامعات مع طلاب المشاريع (للبرنامج مدته 6 أشهر).
وأضافت أنه يتم الدفع بالمتدرب ضمن أيا من المجموعات الفنية العاملة "حسب التخصص الفنى " وحاجة المجموعة الفنية للأيدى العاملة حيث يتم التنسيق المسبق مع رئيس المجموعة لذلك الغرض حيث يتم اسناد بعض المهام الفنية المنوط بالمجموعة أدائها.
وأكدت أنه يتم تقييم فنى على أداء المتدرب نهاية فترة التدريب، كما يتم منح المتدرب شهادة معتمدة من الوكالة بإتمامه التدريب بها شريطة الانتظام طوال فترة التدريب وإنجاز ما يطلب منه من مهام.
وأوضحت الوكالة أنه لا يتم تقديم أى نوع من أنواع الدعم المالى للمتدربين، وأن مدة البرنامج التدريبى 3 أشهر من ( 20 أغسطس ل 20 نوفمير)، وهناك برنامج تدريبى مدته 6 أشهر من ( 20 أغسطس – ل 20 يناير 2023).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التقدم لتدريب المتميزين من خريجى الجامعات بوكالة الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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