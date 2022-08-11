تكليف الدكتور سلامة داود بتسيير مهام رئيس جامعة الأزهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 01:27 مساءً - أصدر فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف فضيلة أ.د سلامة داود، العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الحالي، للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر، بعد أن بلغ فضيلة أ.د محمد المحرصاوي، سن المعاش القانوني.

وكانت #هيئة_كبار_العلماء بالأزهر الشريف في اجتماعها الخميس الماضي، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، أعربت عن جميل شكرها وامتنانها وتقديرها للأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بمناسبة بلوغ سيادته سن المعاش القانوني، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لما قدمه الدكتور المحرصاوي خلال فترة رئاسته لجامعة الأزهر من جهد وكفاءة مشهودة، وسعي متواصل في سبيل الارتقاء بالبحث العلمي، ورفع كفاءة كلياتها، وما حققته الجامعة من نجاحات وإشادات من كبرى الجامعات الدولية والمحلية عن الأبحاث العلمية الرصينة والمستحدثة.

وتدرج الدكتور سلامة داود في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية بجامعة الأزهر، وكان من المتفوقين، وعين معيدًا بقسم البلاغة والنقد عام 1989م، وحصل على درجة التخصص (الماجستير) بقسم البلاغة والنقد، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 1993م، ثم استكمل مشوار البحث العلمي وحصل على درجة العالمية (الدكتوراة) فعين مدرسًا بذات القسم والكلية 1998م، ثم رُقي إلى أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود 2002م.

وعمل الدكتور سلامة داود بوظيفة أستاذ مشارك فى جامعة أم القرى بفرع القُنْفُذَة من 2003- 2014م، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 2015م، وتولى منصب وكيل كلية اللغة العربية بإيتاي البارود لشئون التعليم والطلاب في 2016م، وعميدًا لذات الكلية منذ 2019م حتى تاريخه.

ويشغل الدكتور سلامة داود عضوية عدد من اللجان؛ منها: لجان تطوير مناهج الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة إعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المعتمدة من فضيلة شيخ الأزهر لمركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة الخطط والمناهج بجامعة الأزهر، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الإجازة العالية، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الدراسات العليا.

كما نشر الدكتور سلامة داود عددًا من الكتب والمؤلفات بدُور النشر المحلية والعربية، وله عشرات البحوث بالمجلات العلمية المحكمة، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراة) داخل جامعة الأزهر وخارجها، وشارك فى عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.