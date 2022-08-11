أول إجراء من التنمية المحلية بشأن فيديو القمامة فى الغربية

جدة - نرمين السيد - تابعت وزارة التنمية المحلية انتشار مقطع فيديو، قيام سائق لودر تابعة للوحدة المحلية لقرية سجين الكوم بمحافظة الغربية بإلقاء القمامة والمخلفات فى مصرف سماتاى المار أمام القرية.





وفى استجابة سريعة وجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الفور بالتواصل مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التأكد من صحة الفيديو وقرر محافظ الغربية، إيقاف كلا من (أ. م. م ) رئيسة الوحدة بقرية سجين الكوم و (ح .ع . ف) سائق اللودر بالوحدة، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع إيقاف نصف الراتب لهما.

وشدد محمود شعراوى على ضرورة أن يكون جميع العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات المثل والقدوة أمام المواطنين وعدم ارتكاب أى مخالفات أو أخطاء خاصة فى إطار مطالبة المواطنين بالحفاظ على نهر النيل والمجارى المائية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة.

وأكد "شعراوى" على أن الوزارة لن تتهاون مع أى عامل بالمحليات يقوم بإلقاء مخلفات أو قمامة فى غير الأماكن المخصصة لذلك سواء المحطات الوسيطة أو المقالب أو المدافن الصحية.

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين بالتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أى سيارات خاصة بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها والتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" وإرسال أى شكاوى عن الخدمات والملفات الخاصة بالمحليات وذلك عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والبريد الإلكترونى [email protected]