القوى العاملة تحل مشكلة العمالة الموسمية بموسم الحج

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بجدة كشف عن نجاح الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس المكتب فى احتواء أزمة بين العمالة المصرية الموسمية العاملة بموسم الحج وشركة أبو سرهد لنقل الحجاج بسبب تعطل العبارة البحرية التى تستقلها للعودة إلى مصر وتأخر مستحقاتهم وتحميلهم رسوم تذكرة الطيران. وقال الملحق العمالى: إنه قام على الفور بالتواصل مع خالد بن على مسؤول الشركة، وتم التأكيد على صرف كامل مستحقات العمالة المصرية وعدم خصم أى مبالغ وتحمل الشركة تذكرة سفر الطيران للراغبين فى العودة بالطيران، وتم احتواء الأزمة وإنهائها وتقديم الشكر للشركة على التعاون المثمر بين المكتب والشركة.

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