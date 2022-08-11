وزيرة البيئة تتفقد خرائط الأنشطة البحرية بالسقالات فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خرائط الانشطة البحرية بالسقالات بشرم الشيخ والتى تم إعدادها بواسطة فريق خبراء البيئة والتنوع البيولوجى بقطاع حماية الطبيعة لضمان الحفاظ على الحياة البحرية والموارد الطبيعية بمدينة شرم الشيح عند القيام برحلات بحرية.







وأكدت وزيرة البيئة أن خرائط الأنشطة البحرية هى جزء من خطة الأنشطة البحرية والتى اشتركت فيها جميع الجهات المعنية متضمنة محافظة جنوب سيناء، وهى توفر تجربة سياحية بيئية بمواصفات عالمية للاستمتاع مع حماية التنوع البيولوجى والحياة البحرية وقد تم نشرها على كل السقالات التى تم رفع كفاءتها وتطويرها بشرم الشيخ بما يضمن سلامة الحياة البحرية وتوفير رحلات سياحية بحرية بيئية فريدة ومميزة للسائحين تساهم فى الحفاظ على البيئة مع الاستمتاع بالطبيعة كأحد مقومات السياحة البيئية المستدامة.

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