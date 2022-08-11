تخفيض الحد الأدنى لدرجات القبول بمدارس التعليم الفنى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - قرر خالد عبدالعال محافظ القاهرة، النزول بالحد الأدنى لمجموع درجات القبول بمدارس التعليم الفنى (صناعى، تجارى، فندقى) والتى يوجد بها أماكن شاغرة للعام الدراسى 2022 / 2023.





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، وفقا لبيان صحفى، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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