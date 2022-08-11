الوزراء: 98% من الأسرّة الداخلية بمستشفيات عزل كورونا «شاغرة»

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، تقرير الحالة الوبائية فى مصر، وموقف التطعيم ضد فيروس "كورونا"، وكذا موقف انتشار مرض "جدرى القردة" حول العالم، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.





وقال الوزير إنه خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجارى، بلغ متوسط الحالات الجديدة المصابة بفيروس "كورونا" 182 حالة، بينما شهدت هذه الفترة 17 حالة وفاة.

وانتقل الوزير بعد ذلك لاستعراض نسب الإشغال بمستشفيات الجمهورية المُخصصة لتقديم خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، موضحا أن 98% من الأسرّة الداخلية شاغرة، وهو ما ينطبق كذلك على 89% من أسرة الرعاية المركزة، و95% من أجهزة التنفس الصناعى.

وفيما يتعلق بموقف التطعيم ضد فيروس "كورونا" فى مصر، قال إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات "كورونا" بلغ 49.819.279 مواطن، بنسبة 99.6% من المستهدف، فيما تم تطعيم 38.960.939 مواطن بالجرعة الثانية، بواقع 73% من المستهدف تطعيمه للجرعات الثانية، مضيفا أن من تلقوا الجرعة التنشيطية وصل عددهم إلى 7.698.875 مواطن، وبذلك يكون إجمالى المُحصّنين بالكامل 38.960.939 مواطن.

وتطرق الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى عرض الموقف الوبائى العالمى لانتشار مرض "جدرى القردة" حتى يوم 10 أغسطس الجارى، لافتا إلى أن إجمالى عدد الإصابات بلغ 31,800 حالة فى 89 دولة، وفى إطار ذلك تم عرض أعلى 10 دول فى الإبلاغ عن حالات إصابة مرض "جدرى القردة" على مستوى العالم.

كما عرض موقف انتشار المرض فى منطقة الشرق الأوسط، والتى بلغ عدد الإصابات بها 35 حالة، لا يوجد من بينها أى حالات فى مصر، وفى هذا الصدد أكد الوزير أنه يتابع عن كثب موقف الإصابات بالمرض حول العالم، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان لديها دليل إرشادى متكامل للتعامل مع مرض "جدرى القردة"، تم تدريب جميع مديريات الشئون الصحية عليه، كما أنه تم تنشيط رصد المرض بجميع منافذ الدخول وترقب وصول أى حالات مُشتبهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعزل وإحالتها إلى أقرب مستشفى حميات.