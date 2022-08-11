مشيدا بجهود الرئيس.. مدبولى: نجهز للانتقال النهائى إلى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الذى عقد برئاسته اليوم، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالإشادة بالجهود التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والجهات المصرية المعنية، ونجاحها فى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وارساء الهدنة حقناً للدماء، مع بدء الجهود الانسانية فى القطاع، وهو ما لاقى إشادة وترحيباً على المستويات كافة بما يعزز دور ومكانة مصر وثقلها فى الدوائر العربية والاقليمية والعالمية.





كما أشاد رئيس الوزراء بلقاء الرئيس مع طلاب الكلية الحربية، والتأكيد على أن مثل تلك اللقاءات تمثل فرصة مهمة يشرح خلالها الرئيس كل الملفات، ويوجه العديد من الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على التوعية والتبصير بالتحديات وسبل مجابهتها والحفاظ على سلامة الوطن، واستكمال جهود البناء والتنمية فى جميع ربوع مصر.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتى تم اعلانها مؤخراً، بهدف توفير الغاز الطبيعى لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبى، مشيرا إلى أهمية دور المواطن فى دعم تلك الجهود من خلال الوعى بأهمية الحفاظ على موارد الوطن وثرواته.

ولفت مدبولى إلى ما تم طرحه خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس من التوجيه بصياغة خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة تطبيق تلك الاجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، فى المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع تقييم جوانب التطبيق لضمان تحقيق المستهدفات.

كما أشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حاليا الإعداد والتجهيز للانتقال النهائى والدائم للحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أنه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات، وتجهيز الطرق، خاصة فى ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ القطار الكهربائى والمونوريل، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حاليا الانتهاء من تسليم كل المبانى الحكومية للوزارات والجهات المعنية، فى ظل استكمال أعمال التأثيث المختلفة.