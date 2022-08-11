بعد توقف سنوات.. تفاصيل استئناف نشاط مضمار العريش للهجن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 12:29 مساءً -

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه سيتم إقامة سباق تنشيطي للهجن، بمضمار الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته، وبحضور العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش ، جازي سعد، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية،علي تضافر جميع الجهات لنجاح السباق.

وأشار المحافظ، الي ان السباق التنشيطي للهجن سيقام بحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتًا إلى إقامة عدد من الانشطة والفعاليات الفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية علي هامش السباق.

أوضح المحافظ الي ان محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي انشئ بها نادي ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، بجانب انشاء مضمار اخر في وسط سيناء.

ووجه المحافظ برفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادي، بجانب تمهيد الطريق المؤدي للنادي، وانارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الانارة الداخلية، مع ترشيد استهلاك الطاقة طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء.

كما وجه المحافظ بتوصيل خط المياه للنادي، وتوفير سيارة مياه بصفة دائمه، مع إقامة معرض للمنتجات السيناوية بمدخل النادي، وتزيين الجدران باللوحات الفنية التي تعبر عن البيئة السيناوية.

وشدد المحافظ علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بجانب تطبيق الإجراءات البيطرية لمنع انتقال عدوي الحيوانات الي محافظة شمال سيناء، ومسح بيطري للجمال المشاركة في السباق التنشيطي.

بدوره أكد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، علي ضرورة تعاون جميع المديريات من أجل نجاح السباق، والذي يعد احد مظاهر عودة الحياة الطبيعية الي محافظة شمال سيناء.

وأشار سلامه ابراهيم، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن، أن السباق التنشيطي سيعمل علي الرواج السياحي لمحافظة شمال سيناء، بجانب الرواج الإقتصادي للادوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية، وتوفير فرص عمل للشباب.من جانبه وجه جازي سعد، عضو مجلس النواب، الشكر للمحافظ علي الاهتمام بعودة رياضة الهجن مرة أخرى الي المحافظة، لما لها من مردود كبير علي أهالي المحافظة بشكل عام وأصحاب الهجن بشكل خاص.

وأكد سعد علي دعم قبائل سيناء للجهاز التنفيذي من أجل نجاح السباق التنشيطي، تمهيدا لاقامة سباقات على المستوي المحلي بمشاركة المحافظات المصرية، والعربي بمشاركة عدد من الدول العربية وعلي راسها الإمارات وقطر والسعودية.

أكد الشيخ محمد سلمان ابو رويعي، علي توجيه الشكر للمحافظ علي إقامة سباق تنشيطي للهجن وتذليل كافة العقبات أمام ذلك، مؤكدا علي تعاون الجميع من أجل عودة رياضة سباقات الهجن الي مضمار نادي الهجن بالعريش.