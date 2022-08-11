وزير التنمية المحلية: إيقاف رئيسة الوحدة المحلية بقرية سجين الكوم وسائق اللودر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 12:28 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

تابعت وزارة التنمية المحلية انتشار مقطع فيديو بقيام سائق لودر تابعة للوحدة المحلية لقرية سجين الكوم بمحافظة الغربية بإلقاء القمامة والمخلفات في مصرف سماتاي المار أمام القرية.

وفي استجابة سريعة وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، علي الفور بالتواصل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم التأكد من صحة الفيديو وقرر محافظ الغربية، إيقاف كلا من (أ. م. م ) رئيسة الوحدة بقرية سجين الكوم و (ح .ع . ف) سائق اللودر بالوحدة، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع إيقاف نصف الراتب لهما.

وشدد اللواء محمود شعراوي علي ضرورة أن يكون جميع العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات المثل والقدوة أمام المواطنين وعدم ارتكاب أي مخالفات أو أخطاء خاصة في إطار مطالبة المواطنين بالحفاظ علي نهر النيل والمجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة ، وأكد "شعراوي" علي أن الوزارة لن تتهاون مع أي عامل بالمحليات يقوم بإلقاء مخلفات أو قمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك سواء المحطات الوسيطة أو المقالب أو المدافن الصحية .

وطالب وزير التنمية المحلية ، المواطنين بالتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي سيارات خاصة بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها والتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" وإرسال أي شكاوي عن كافة الخدمات والملفات الخاصة بالمحليات وذلك عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]).