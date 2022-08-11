هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفد رفيع المستوى من مجموعة عِلاج الطبية لزيارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 12:28 مساءً - وفد مجموعة عِلاج الطبية يزور مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك ومركز طب أسرة الشهداء بالإسماعيلية

منتفعو التأمين الصحي الشامل يشيدون بالخدمات الطبية خلال زيارة وفد مجموعة عِلاج الطبية لمركز طب أسرة الشهداء بالإسماعيلية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعرب عن سعادته بزيارة وفد مجموعة عِلاج الطبية .. ويُصرح: الزيارة تؤكد فرص استثمارية واعدة في قطاع الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل مع القطاع الخاص .. ومن أكبر فرص الاستثمار مع القطاع الخاص

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعى للتعاون مع مجموعة عِلاج الطبية لاستمرارية زيادة كفاءة ونظم تشغيل المنشآت الصحية .. والاستفادة من تجربة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل وتنمية الموارد الذاتية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعى للتعاون مع مجموعة عِلاج الطبية الرائدة في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية بدول أفريقيا والخليج .. لتعزيز مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ندعم تواجد ومشاركة القطاع الخاص لإثراء وتكامل خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل .. وزيادة الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية بمصر

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج الطبية يثني على مستوى تجهيزات وأنظمة تشغيل منشآت هيئة الرعاية الصحية .. ويؤكد لا تقل عن أي مستوى مستشفى عالمي موجودة في المنطقة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج الطبية يعرب عن سعادته بزيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية .. ويُصرح: أتوقع مستقبل باهر لها

محافظ الإسماعيلية يشيد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

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استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفد رفيع المستوى من مجموعة عِلاج الطبية، برئاسة الدكتور محمد أمين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، وذلك لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه كان فى استقبال الوفد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، والدكتور محمد عبدالعظيم، مدير مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك بالإسماعيلية.

وأضافت، أن الوفد استهل زيارته بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع، من الأقسام الداخلية، والعنايات المركزة، والغرف الفندقية، والغرفة المركزية لتشخيص الأشعة، والمعامل والتحاليل الطبية، والصيدلية، كما استمع الوفد إلى شرح مفصل من المسئولين عن التجهيزات الطبية المتقدمة والتجهيزات الحديثة بالمجمع.

وتابعت، أنه شملت زيارة الوفد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، حيث تفقد أقسام الغسيل الكلوى والعنايات المركزة، والأقسام الداخلية بمركز 30 يونيو الدولي.

واستكملت، أن الوفد تابع زيارته بمركز طب أسرة الشهداء، حيث اطلع خلالها على رحلة علاج المريض ونظم التسجيل والإحالة الإلكترونية بشكل كامل، كما تفقد الوفد عيادات طب الأسرة والأسنان والمعامل والأشعة والصيدلية بالمركز، فضلًا عن الاستماع إلى آراء المرضى المترددين على المركز حول الخدمة الطبية المقدمة، والتي جاءت إيجابية حيث أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة بأعلى جودة، وعبروا عن مدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.

ولفتت الهيئة، إلى أنه في ختام الزيارة توجه الوفد إلى مقر محافظة الإسماعيلية، وكان فى استقبالهم اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن سعادته لزيارة وفد رفيع المستوى من مجموعة عِلاج الطبية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد أن هناك فرص استثمارية واعدة في قطاع الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل مع القطاع الخاص، ولافتًا إلى أنها تعد من أكبر فرص الاستثمار مع القطاع الخاص.

وتابع: نسعى للتعاون مع مجموعة عِلاج الطبية لاستمرارية زيادة كفاءة ونظم تشغيل منشآت هيئة الرعاية الصحية بأقسام الفحوصات الطبية والجودة، والاستفادة من تجربة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل وإدارة الدورات المالية وتنمية الموارد الذاتية للمنشآت الصحية.

واستكمل، نسعى للتعاون مع مجموعة عِلاج الطبية في مجالات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية كونها كبرى الجهات المعنية والرائدة بهذا المجال في دول أفريقيا والخليج، مما يسهم في تعزيز مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر).

وأكد الدكتور أحمد السبكي، ندعم تواجد ومشاركة القطاع الخاص لإثراء وتكامل خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وزيادة الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية بمصر، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل والنمو الملحوظ لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر.

ومن جانبه، أعرب وفد مجموعة عِلاج الطبية، برئاسة الدكتور محمد أمين، عن إعجابه الشديد بإمكانات وتجهيزات منشآت هيئة الرعاية الصحية، وبما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية بمعايير عالمية، وما حققته من ريادة وطفرة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأثنى الدكتور محمد أمين، على التجهيزات الطبية ذات التقنيات المتطورة وأنظمة التشغيل التي تعمل بها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنشآتها، خاصة بما يتصل بالحالات الحرجة والتخصصات الدقيقة، مؤكدًا أنها لا تقل عن أي مستوى مستشفى عالمي موجودة في المنطقة.

وقال، سعدت بزيارة هذا الصرح الطبي المطابق لآخر المواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن أكثر ما لفت انتباهه هو فريق العمل وروح العمل الإيجابية لدى جميع العاملين من إدارة وأطباء وتمريض وغيرهم، متابعًا أتوقع مستقبل باهر لهذه المستشفى، التي توفر لها جميع عوامل النجاح، وبارك الله لمن قام بهذا العمل ونفع به مرضاه.

ومن جانبه، أشار اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إلى الطفرة الطبية والخدمات الصحية المتطورة التي تحققت من خلال منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية، وأكد على تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحيه بالمحافظة، تماشيًا مع اتجاهات الدولة في التعاون مع القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة لهم، وتوافقًا مع رؤية مصر 2030.

وضم وفد مجموعة عِلاج الطبية، الدكتور أشرف نصر، أستاذ حشو وتجميل الأسنان ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عِلاج الطبية في مصر، والدكتور أحمد إسماعيل، المدير التنفيذي لشركة التأمين الطبي، والأستاذ الدكتور أحمد طمارة، أستاذ القلب والأوعية الدموية، والدكتور أمجد ماهر، مدير وحدة جراحة المخ والأعصاب.

تجدر الإشارة، إلى أن مجموعة عِلاج الطبية تأسست عام 1994، ولها مميزات عديدة، منها أن لديها شركات شقيقة مثال شركة ميديكس وهي شركة متخصصة في إدارة المطالبات، وشركة آر سي إم متخصصة في مجال إدارة الدورات المالية وتنمية الموارد الذاتية للمنشآت الصحية.

فضلًا عن انتشار المجموعة بدول أفريقيا والخليج وتغطية معظم مناطق المملكة العربية السعودية، كما تمتلك العديد من المستشفيات بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الأسكندرية" بمصر، إلى جانب انتشار مستشفياتها بالسعودية بالكامل، وتمتلك قدرة سريرية بمستشفياتها حوالي 1870 سرير، كما تمتلك مجموعة مستشفيات البرج في السعودية.