وزيرة البيئة فى جولة بحرية مفاجئة لمتابعة تنفيذ خطة الأنشطة البحرية بشرم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 12:28 مساءً - د. ياسمين فؤاد تشدد على الالتزام بالخرائط البحرية المنشورة بالسقالات البحرية

وزيرة البيئة : الرحلات البحرية تشيد بأعمال التطوير و الاجراءات المتبعة

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة بحرية مفاجئة لمتابعة سير وحركة الزيارات والأنشطة البحرية بمحميات شرم الشيخ والتى قام بتنظيمها فريق قطاع المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، وقد رافقها بالجولة أفراد الدوريات البحرية من الباحثين، وفريق ادارة المحميات والدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة المعنية وذلك خلال جولاتها الميدانية لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ والمقرر عقده نوفمبر القادم.

وقد أكدت وزيرة البيئة على دور قطاع المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة فى اعداد خطة الأنشطة البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة من اجل حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى، والتى كان لها اثر كبير فى حماية الموارد الطبيعية من خلال احكام أعمال المراقبة، والسيطرة وتطبيق قانون المحميات؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الحفاظ علي البيئة البحرية، وفي مقدمتها الحفاظ علي الشعاب المرجانية.

كما تضمنت الجولة تفقد عدد من مراكز الغوص والرحلات البحرية السياحية للتأكد من التزامها بتنفيذ الاجراءات الوقائية خلال الفترة الحالية والاشتراطات البيئة للرحلات ومنها الالتزام باستخدام ادوات صديقة للبيئة و الابتعاد عن استخدام الأدوات البلاستيكية وعدم إلقاء المخلفات او الاطعمة بالمياه وتجميع المخلفات وفصلها والالتزام بنظافة المكان علاوة على الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية ، وشددت على ضرورة متابعة تنفيذ خطط الحفاظ علي تنظيم نطاقات الزيارات بالمواقع؛ لما لذلك من دور فى حماية التنوع البيولوجى بالحد من الضغوط البشرية على المنطقة لضمان استدامتها.

وشدد وزيرة البيئة خلال الجولة على الالتزام بالخرائط البحرية المنشورة بكافة السقالات البحرية بشرم الشيخ لضمان سلامة الحياة البحرية و توفير رحلة سياحية بحرية بيئية فريدة ومميزة للسائحين تساهم فى الحفاظ على البيئة مع الاستمتاع بالطبيعة كأحد مقومات السياحة البيئية المستدامة.