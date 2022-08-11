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بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 12:28 مساءً - بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، حيث يناقش اجتماع الحكومة الأسبوعي، عدد من الملفات والإعلان عن الإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الاسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً: "سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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