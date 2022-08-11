محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة ورش إصلاح سيارات النظافة

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ القاهرة خلال تفقده لعمل أحدث الماكينات التى تم مد الهيئة بها، إلى أن الهيئة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا لرفع كفاءة العمل بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مؤكدا على تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانى وأمانة فى كافة الظروف والأوقات.

وأكد محافظ القاهرة، أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسؤولين فى الدولة لعملهم الهام الذى يساهم فى الحفاظ على صحة المواطنين، مضيفا أن العمل الذى يؤديه عمال النظافة يساهم فى إظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة التى تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.

حضر الافتتاح حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وإبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، وإيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة.

وأضاف إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أن أعمال التطوير بالهيئة تستهدف عمل اكتفاء ذاتى وتحقيق وفورات مالية لتحسين دخل العاملين بها، مشيرا إلى أن مساحة ورش الزاوية الحمراء تبلغ 10500 م2، وقد تم تطوير الورش إنشائيًا وتغيير البنية التحتية والانارة بعد رفع مناسيب الارضيات، إلى جانب أعمال الدهانات والترميمات للعناصر الإنشائية، وتغيير الأسقف بالإضافة إلى تزويد الورش بأحدث المعدات التى تمكنها من عمل العمرات البسيطة والجسيمة والقيام بكافة أنواع اصلاح سيارات الهيئة أو الجهات الخارجية بأسعار تنافسية على أيدى عمال ومهندسى الهيئة.

واشار رئيس الهيئة، إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة شملت تطوير ورش الميكانيكا التى كانت تقوم بإصلاح السيارات البيك أب باضافة 2 ورشة ميكانيكا ديزل و2 ورشة ميكانيكا بنزين وذلك لإصلاح وعمل عمرات لكل أنواع السيارات، كما تم تطوير ورشة الكهرباء التى كانت تقوم بالإصلاح اليومى الخفيف بإضافة ورشة كهرباء تقوم بإصلاح كل أنواع السيارات بها أحدث أجهزة كشف الأعطال بالاضافة إلى تطوير ورشة الكاوتش ومدها بأحدث الأجهزة للحام والترصيص لجميع انواع الكاوتش كما تم استحداث عدد من الورش الجديدة كورشة دهان الدوكو وورشة الخراطة التى تضم أحدث المخارط وورشة للحدادة وورشة للطلمبات.